عناوين الصحف ليوم الأثنين 15 تموز 2024

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الأخبار: تحذير يمني - عراقي للسعودية: كفى «تآمراً» مع العدو

جنبلاط يحسم الإجماع الدرزي: مع فلسطين والمقاومة

عقد سياسية وعسكرية تدفع الوسطاء إلى البحث عن «حلول إبداعية» | كواليس المفاوضات: من راهن (مسبقاً) على محاولة الاغتيال؟





الديار: مُفاوضات هدنة غزة تترنّح على وقع المجازر «الإسرائيليّة»

حزب الله يربط إنجاز الإستحقاق الرئاسي بتقديم الفريق الآخر تنازلات

قوة ردع المقاومة جنوباً تبعد شبح الحرب الموسّعة عن لبنان

اللواء: الاحتلال على خط الدم.. وهاليفي يُهدِّد بتوسيع الحرب مع لبنان

حزب الله يُدخل صواريخ ومسيَّرات جديدة إلى الميدان.. وقلق من الاضطرابات الأمنية المتنقلة



البناء: مفاوضات غزة تترنّح على إيقاع المجازر وجبهة لبنان تتفوّق… وترامب هو الخبر / حزب الله وأمل والاتحاد والبعث ومطران القدس في يوم سعاده تحية لفكره وحزبه / حردان: الطائف هو الحوار لا الحرب الأهلية وقوتنا بالشعب والجيش والمقاومة / لتعاون لبنانيّ سوريّ مشرقيّ ونصرة غزة… نعم لقانون النسبيّة والدوائر الكبرى



النهار: تردّدات مجزرة المواصي تفاقم الخيبة في لبنان

الجمهورية: إنشغال أميركي يعوضه البريطاني والفرنسي

l'orient le jour: Profil du tireur, victimes… : ce que l’on sait sur la tentative d'assassinat contre Donald Trump



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: بايدن: الانتخابات الأميركية ستكون «فترة اختبار» بعد إطلاق النار على ترمب

الأنباء الكويتية: يوميات لبنانية مزدوجة تعكس الجاهزية للتعاطي مع توسع الحرب أو وضع أوزارها

مصدر مقرب من «الثنائي» لـ «الأنباء»: المعارضة أرادت تجاوز بري لرفض مقترحها



الوطن السورية: الجيش واصل حربه على الإرهاب والحربي يغير على «دواعش» البادية … دمشق: تمادي إسرائيل في اعتداءاتها على أراضينا ينذر بجر المنطقة إلى تصعيد خطير