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أسرار الصحف ليوم الأثنين 15 تموز 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
أكدت مصادر في المقاومة في غزة أن قرار وقف المسار التفاوضيّ هو أحد الاحتمالات المطروحة على الطاولة إذا فشلت مساعي الوسطاء في تقديم ضمانات واضحة بوقف المجازر الإسرائيلية، لأن المقاومة لا تستطيع مواصلة المفاوضات وشعبها يُقتل بالمئات وتفضّل أن تترك الميدان يقول كلمته الفاصلة ما دام جيش الاحتلال وقيادته السياسية يؤمنان أن الحرب لا المفاوضات هي المسار الرئيسيّ المعتمد.

 

كواليس

يخوض الحزبان الديمقراطي والجمهوري حرب شائعات وروايات إعلامية حول حادثة إطلاق النار على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتقوم الرواية الديمقراطية على أن ترامب انخفض وراء المنصة دون أن تظهر عليه أي نقطة دم وعاد للظهور واقفاً وقد امتلأ وجهه بالدماء، ما يعني أن هناك مسرحيّة مدبّرة بينه وبين فريق الحماية على الطريقة الهوليودية، بينما تقول الرواية الجمهورية إن فشل الرئيس جو بايدن في المسار القضائيّ لإقصاء ترامب عن السباق دفعه للجوء إلى المسار الأمني.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تدخلت شخصية ديبلوماسية لإصلاح «ذات البيْن» بين وزير بارز وأحد كبار المسؤولين في وزارته، وطوي صفحة خلافاتهما المزمنة، التي إنعكست تعطيلاً لبعض المسؤوليات في الوزارة الحساسة!

 

همس
من المستبعد أن يُعاود سفراء الخماسية اجتماعاتهم ولقاءاتهم مع الأطراف السياسية قبل مطلع أيلول، لوجود عدد من السفراء خارج لبنان في عطلاتهم السنوية في الشهر المقبل!

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