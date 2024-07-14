الجيش: توقيف مواطنَين و66 سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات 67 شخصًا وفقًا لما يلي:

● توقيف المواطنَين (ي.ب.) و(م.م.) والسوري (س.ح.) في منطقة دير عمار – الشمال لقيادتهم ثلاث حافلات غير قانونية تُستعمل لتهريب السوريين.

● توقيف 34 سوريًّا في منطقة دير عمار – الشمال لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة.

● دهم خيم للنازحين السوريين في بلدة عرسال – البقاع وتوقيف 30 منهم لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مطربا – الهرمل السوري (ب.م.) لانتمائه إلى عصابة الاتجار بالمخدرات التي يرأسها المطلوب (ع.ز.) الملقب بـ(أبو سلّة)، والموقوف مطلوب لدخوله الأراضي اللبنانية خلسة ومشاركته في إطلاق النار على دورية للجيش في حي الشراونة بتاريخ 3 / 6 / 2022، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين.

سُلّم الموقوفون وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.