سوري تحرّش بإبن الـ8 سنوات!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، اليوم الأحد، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية".

وأضاف البلاغ، "ادعت مواطنة ضد (م. خ.، من مواليد عام 1971، سوري) بجرم التحرّش بحفيدها البالغ من العمر /8/ سنوات في بلدة مشتى حمود".

وتابع، "على الفور أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة. وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من إلقاء القبض عليه في محلة مشتى حمود".

وأردف البلاغ، "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالتحرّش بالطفل، حيث كان يقوم بدعوته إلى منزل بحجة اللعب معه ويتحرّش به".

واستكمل، "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".

وختم البلاغ: "لذلك، تدعو قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى عدم السكوت وعدم التردد في الابلاغ عن التحرّش او الاعتداء الجنسي وبخاصة على القصَّر، كي لا يتمادى المجرم المعتدي في أفعاله ويكرِّرها على ضحايا كثيرين".