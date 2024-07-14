إن لم تتعثر... موسى: الهدنة ستنعكس على الملف الرئاسي!

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أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، أن "اللجنة الخماسية مستمرة بعملها، لافتا الى أن حراك المعارضة مهم ويمكن البناء عليه في المستقبل، ومشددا على أن الهدف هو الحفاظ على الزخم في الملف الرئاسي حتى تتوفر الارضية اللازمة لاحداث خرق فيه".



ورأى موسى في حديث لـ"LBCI"، أنه "اذا تم التوصل الى هدنة في غزة فسينعكس ذلك على الملف الرئاسي، آملا استمرار المفاوضات وعدم تعثرها".



وقال: "الحل يأتي أولا من الداخل ومن ثم من الخارج واللجنة الخماسية ترى أن التوافق بين الكتل السياسية هو السبيل الوحيد للوصول الى حلّ في الملف الرئاسي".

واضاف: "استمرار الفراغ سيكون له تبعات شديدة وصعبة سيتحملها الداخل اللبناني فقط".