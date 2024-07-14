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القبض على سيّدة تروّج المخدِّرات في الشياح وفرن الشباك

14
JULY
2024
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

 في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام فتاة مجهولة الهوية بترويج المواد المخدّرة في محلتي بولفار كميل شمعون وفرن الشباك سيراً على الأقدام.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويتها وتوقيفها، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّنت الشعبة من معرفة هويتها، وتدعى:

ن. د. (مواليد عام 1990، لبنانية)


بتاريخ 25-6-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، ألقت إحدى دوريات الشعبة القبض عليها بالجرم المشهود في محلة بولفار كميل شمعون. بتفتيشها ضبط بحوزتها ما يلي:

/32/ كيسًا من النايلون، بداخلها مادة الهيرويين زنة الكيس الواحد حوالى /0,7/ غ.
/16/ كيسًا من النايلون، بداخلها مادة الهيرويين زنة الكيس الواحد حوالى /0,4/ غ.
مظروف فارغ عدد /2/ عليهما آثار مادة الهيرويين، أداة تُستَخدَم في تعاطي المخدرات.
مبلغ مالي، هاتف خلوي، آلة حاسبة، ودفتر عليه أسماء.
بالتحقيق معها، اعترفت بما نُسِبَ إليها لجهة قيامها بتعاطي وترويج المخدّرات في الشياح وفرن الشباك والمناطق المحيطة بها.

أجري المقتضى القانوني بحقها، وأودعت مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

 

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