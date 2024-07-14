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حزب الله ينعي الشهيد سمير عيد قباني الذي سقط نتيجة اشكال فردي في الضاحية الجنوبية لبيروت

14
JULY
2024
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أصدرت "المقاومة الاسلامية" بيانا جاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد سمير عيد قباني "ابو سمرا" مواليد العام 1968 من منطقة المزرعة في بيروت وسكان منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وكانت قيادتا "حزب الله" وحركة "امل" قد أصدرتا في وقت سابق بيانا جاء فيه: "على أثر الإشكال الفردي الذي حصل في منطقة حي ماضي، والذي تطور إلى اطلاق نار نتج منه إصابة الشهيد الحاج سمير قباني من طريق الخطأ، تدخل الجيش ونفذ انتشارا واسعا، وباشر التحقيق لتوقيف المتورطين. ان قيادتي الحركة والحزب يتقدمان بالتعزية من عائلة الشهيد وتشددان على ضبط الأمن من خلال القوى والاجهزة الامنية الرسمية".

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