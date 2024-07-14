عناوين الصحف ليوم الأحد 14 تموز 2024

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النهار: تراجع حاد للآمال على تسوية تنسحب على الجنوب

الديار: مساعٍ دولية لاحتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية مرهونة بوقف العدوان على غزّة

الملف الرئاسي في خانة الـ«راوح مكانك وطروحات المعارضة بين الرفض وانتظار الأجوبة

مداخيل سياحية موازية للعام الماضي ومنصوري في واشنطن لتفادي اللائحة الرمادية



الأنباء الكويتية: مرجع سياسي يرى أن استبدال «حزب الله» ترشيح فرنجية يفتح الطريق أمام تشاور وحوار من قبل المعارضة

«كباش» بين بري و«القوات».. ومساع لتعيين قائد جديد للجيش لن تبصر النور لعوامل داخلية وخارجية

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تستهدف الضيف ونائبه في ضربة غير عادية بخان يونس... مرتكبة مجزرة جديدة

5 قنابل ثقيلة وخارقة للتحصينات أُسقطت على المكان... الرئاسة الفلسطينية تدين و«حماس» تنفي «الادعاءات الكاذبة» وتل أبيب تنتظر النتائج

الوطن السورية: المبادرات ليست غايةً إعلامية وإنما مسار يستند إلى حقائق ويبنى على مبادئ محددة … دمشق: عودة العلاقة الطبيعية مع تركيا تقوم على عودة الوضع كما كان قبل 2011