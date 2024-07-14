مداخيل السياحة واعدة هذا العام...

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تتوقع مصادر اقتصادية أن تكون مداخيل السياحة هذا العام موازية لما كانت عليه العام الماضي (5.4 مليار دولار أميركي)، وذلك بفضل المغتربين الذين يُصرّون على القدوم إلى لبنان على الرغم من التهديدات الإسرائيلية.

وإذا كانت ستاندارد آند بورز قد توقّعت خسارة في القطاع السياحي يوازي 1.6 مليار دولار أميركي حتى منتصف هذا العام، فإن هذه الخسائر ،بحسب المصادر الاقتصادية، هي فرص تمّت خسارتها، أو بمعنى آخر، كان لبنان قادرًا على إدخال مداخيل قاربت الـ 7 مليار دولار أميركي لولا العدوان الصهيوني الغاشم على غزّة ولبنان.