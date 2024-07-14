مساعٍ دولية لاحتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

أظهرت اللقاءات الديبلوماسية الأخيرة ومواقف العديد من الدول الأجنبية أن المخاوف الدولية من نتائج توسيع الجبة الجنوبية كبيرة لدرجة أنها بدأت تُرسل موفديها للضغط على العدو الإسرائيلي من جهة والضغط على لبنان من جهة أخرى، لمنع الانجرار إلى مواجهة مفتوحة قد تجرّ كل دول المنطقة، وحتى بعض الدول الكبيرة، إلى حرب ليست في الحسبان.

المخاوف الغربية من جنون بعض المسؤولين الإسرائيليين من تهوّر قد يؤدّي إلى فتح جبهة الغرب_ بغنى عنها مع كل ما يواجه في أوكرانيا – دفعت العديد من العواصم الغربية، وعلى رأسهم واشنطن وباريس وألمانيا، إلى محاولة تطويق أندفاعهم، خصوصًا أن هناك تعثّرا عسكريا وسياسيا على جبهة غزّة واستحالة عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى شمال الأراضي المُحتلّة مع وجود مقاتلي حزب الله على الحدود.

وهنا ترى هذه العواصم أن الإسرائيليين يحاولون استغلال الدعم الغربي لشن حربٍ على لبنان لا يريدها الغرب لا من قريب ولا من بعيد. على كلٍ، المخاوف هذه تُرجمت على الأرض بخطط لإجلاء رعايا هذه الدول، وفي الوقت نفسه ضغوط على «إسرائيل» لمنعها من المغامرة.