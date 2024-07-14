روسيا اليوم: مقتل عسكري سوري وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجوم "إسرائيلي" على قلب دمشق

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روسيا اليوم: أعلن مصدر عسكري سوري مقتل عسكري وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق.

وقال المصدر في بيان: "ارتقى شهيد عسكري وأُصيب ثلاثة آخرون بجراح إثر عدوان جويٍ شنه العدو الإسرائيلي بعد منتصف ليل اليوم".

وأضاف: "انطلق العدوان من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق، فيما تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدو رغم كثافتها وأسقطت عددا غير قليل منها".