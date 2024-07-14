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مجزرة المواصي... و"تلاشي الآمال"

14
JULY
2024
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

إذا كانت آخر محاولات إسرائيل أمس لغتيال الرجل الأوّل المطلوب لديها وهو محمد الضيف المتعارف عليه بأنّه مهندس "طوفان الأقصى" كلّفت أكثر من 100 قتيل و300 جريح فلسطيني في مجزرة جديدة من مجازر الحرب في منطقة المواصي في غزّة فإنّ ترددات هذه المجزرة في لبنان تمثّلت في التلاشي السريع لما علّقه المسؤولون من آمال على وقف نار في غزّة ينسحب تلقائيا تبريداً بل وقفاً للمواجهات في الجنوب اللبناني.

 

كانت هذه الآمال قد ارتفعت مجدداً في ظل تقديرات بدأ تعميمها من أنّ تبريداً لحرب غزة لا بد من أن يسبق زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن وإلقائه كلمته أمام الكونغرس الأميركي في 24 تمور الحالي. ولكن المجزرة الإسرائيلية أمس في غزة أحبطت مجدداً هذه الآمال ولا ينتظر أن تتبلور في الساعات والأيام القليلة المقبلة أي اتجاهات او تحرّكات مختلفة يمكن أن تقود الى انتعاش جدي وعملي من شانه ان يحيي جديا الامال اللبنانية أيا كانت الجهة لتي تراهن على هذا التطور .

النهار
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