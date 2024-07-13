بعد إعتداء العدو على الخردلي.. "الحزب" يرد!

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أصدر حزب الله البيان التالي:" دعماً لشعبنا الفلسـ.ـطيني الصامد في قطاع غـ.ـزة وإسناداً لمقـ.ـاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتـ.ـداءات العـ.ـدو الإسرائـ.ـيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستـ.ـهداف المدنيين وخصوصاً الاعتـ.ـداء الذي طال بلدة الخردلي والذي أدى إلى استشهـ.ـاد مواطنَين، قصف مجـ.ـاهدو المقـ.ـاومة الإسلامية يوم السبت 13-7-2024 مستعمرة كريات شمونة بعشرات صـ.ـواريـ.ـخ الكاتيوشا.
استهدف مجـ.ـاهدو المقـ.ـاومة الإسلامية عند الساعة (17:05) من يوم السبت 13-7-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتـ.ـلة بالأسلحة الصاروخية وأصـ.ـابوه إصابةً مباشرة."