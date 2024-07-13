بعد إعتداء العدو على الخردلي.. "الحزب" يرد!

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أصدر حزب الله البيان التالي:" دعماً لشعبنا الفلسـ.ـطيني الصامد في قطاع غـ.ـزة وإسناداً لمقـ.ـاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتـ.ـداءات العـ.ـدو الإسرائـ.ـيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستـ.ـهداف المدنيين ‏وخصوصاً الاعتـ.ـداء الذي طال بلدة الخردلي والذي أدى إلى استشهـ.ـاد مواطنَين، قصف مجـ.ـاهدو ‌‏المقـ.ـاومة الإسلامية يوم السبت 13-7-2024 مستعمرة كريات شمونة بعشرات صـ.ـواريـ.ـخ الكاتيوشا.



استهدف مجـ.ـاهدو ‌‏المقـ.ـاومة الإسلامية عند الساعة (17:05) من يوم السبت 13-7-2024 موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتـ.ـلة بالأسلحة الصاروخية وأصـ.ـابوه إصابةً مباشرة.‏"



