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بعد تسعة أشهر من الحرب على غزة ..

13
JULY
2024
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بعد تسعة أشهر من الحرب على غزة، التي تخللتها أبشع صور القتل ومشاهد الدمار، لم يتمكن الكيانُ العِبري من تحقيق أيٍّ من الأهداف التي حددها بنيامين نتنياهو لنفسه بعيد طوفان الاقصى، وأبرزها على الاطلاق القضاء على حماس، وإعادة الاسرى.


وها هو بعد كل ما مضى من وقت، يجدُ نفسه يقاتل في مناطق خيِّل إليه أنها خضعت، ويفاوض جهة كانت بالنسبة إليه بحكم الملغاة.


في هذا الاطار بالتحديد، توضع اليوم قضية استهداف محمد الضيف، قائد اركان كتائب عز الدين القسام، حيث يبدو العدو بجناحيه السياسي والعسكري، لاهثاً خلف انجاز، يوازن به الفشل الذريع، الذي ينعكس يومياً تخبطاً في الداخل، وتصاعداً في لهجة الخارج، شعباً وحكومات، دفعاً في اتجاه انهاء الحرب، بغض النظر عن التقييم لما حققته عملية السابع من تشرين الاول للقضية الفلسطينية عموماً، ولقضية غزة بشكل خاص.


هذا على المستوى الاقليمي، الذي خرقت مشهده اليوم ايضاً الدعوة العلنية التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للرئيس السوري بشار الاسد للقائه، سواء في انقره او في مكان ثالث، لتعاجلَه سوريا باشتراط انسحاب جيشه من الاراضي التي يحتلها، وبالتعاون في محاربة الارهاب.
اما في لبنان المعلق على حبال الاقليم، فالعناوين البارزة ليست انتخاب رئيس بعد عامين من الشغور، ولا الشروع بالانقاذ بعد خمس سنوات على الانهيار، ولا الانطلاق في الاصلاح بعد عقود من الفساد.


صدقوا او لا تصدقوا، ابرز العناوين اليوم في لبنان، مصالحةٌ بين وزير دفاع وقائد جيش، واشادة بموافقة هيئات اقتصادية على قانون يصحح تعويضات نهاية الخدمة، والأهم: خطر انقطاع الانترنت بشكل كامل عن كافة الاراضي اللبنانية، ومنه نبدأ النشرة.

 
 
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