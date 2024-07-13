غادرنا باكراً بعد معاناة مع المرض منذ فترة...قطاع الانتشار في التيار ينعي منسق سيدني السابق

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تنعي لجنة قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر ببالغ الاسى احد ابرز الناشطين في التيار في استراليا منسق سيدني السابق الدكتور طوني جورج رزق الذي غادرنا باكراً بعد معاناة مع المرض منذ فترة.

وتتقدم اللجنة باسمها وباسم منسقها العام نديم جرداق من اسرته واهله في لبنان والمهجر باحر التعازي راجين الله ان يكون فقيدنا الغالي في حضنه السماوي.

برحيل الدكتور رزق يخسر التيار الوطني الحر وجها مشرقا اشتهر بثقافته الواسعة ودماثة اخلاقه وعلاقته الطيبة مع كل اطياف الجالية.

وسيقام قداس وجناز لراحة نفسه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس ١٨ تموز ٢٠٢٤ في كاتدراءية سيدة لبنان في سيدني.