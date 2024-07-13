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الخوري شارك في عشاء مكتب المهنيات في التيار: لعدم الإستخفاف بهذا القطاع لدوره الفاعل في الإقتصادات العالمية

13
JULY
2024
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شارك نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري في عشاء مكتب المهنيات في قطاع الشباب في التيار في جبيل.
وقد أثنى الخوري على جهد مكتب المهنيات وشدد على الاهتمام بطلاب المهنيات وتشجيعهم لتفعيل نشاطهم السياسي.
واكد الخوري أن النضال في الحياة السياسية والتيارية هو الاساس مشجعاً الشباب على مواجهة الصعاب ، لافتا الى ان النضال طريقه صعب وطويل ولكن بالتأكيد لنتائجه طعم الانتصار. وأشار الى أن المهم في الحياة السياسية هو الإلتزام الحزبي بالقضية سياسيًا كما بطريقة العمل مع بعضنا البعض.
وشدد الخوري على أهمية المدارس المهنية معطياً المثال عن دولة إلمانيا الرائدة في التكنولوجيا والصناعة وأكبر الاقتصادات العالمية والتي خرّجت في سنة واحدة 11 مليون طالب مهني من 40 ألف مدرسة مهنية على يد 80 ألف أستاذ. وأوضح حجم القطاع المهني، لافتاً الى تميّز الشباب اللبناني ببناء الدول التي هاجروا إليها وساهموا في تطويرها، ومعتبراً أن الطالب المهني أساسي في صمود الوطن وتطوير الإقتصاد وإبتكار المنتجات التي تعزز السوق اللبناني.
وختم الخوري كلمته بدعوته الى عدم الإستخفاف بهذا القطاع لدوره الفاعل في الإقتصادات العالمية، مشجعاً المهنيين اللبنانيين الى أن يكونوا سفراء للبنان نحو العالم عبر منتجاتهم المبتكرة ومؤكداً أن التيار يقف الى جانبهم.

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