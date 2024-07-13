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رد من مكتب وزير الاتصالات جوني القرم: ادعاءات واهية من نسج الخيال

13
JULY
2024
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:

دأبت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على دسّ اخبار ملفقة عن حصول تضارب بين احد مستشاري الوزير القرم وموظفين في الوزارة وعن حالات اغماء اضافة الى منع تدخل الصليب الاحمر، يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم أن ينفي نفياً قاطعاً كل ما يتم تداوله ويؤكد أن هذه لا أساس لها من الصحة.

ويؤكد مكتب الوزير القرم أن "كل ما يُقال هو افتراءات وادعاءات هي من نسج الخيال ولا تتّسم بالحد الأدنى من المصداقية، انما يأتي ذلك في سياق حملة تستهدف الوزير القرم وفريق عمله والمشاريع التي يعمل على تنفيذها، والتي قد تضرّ بمصالح بعض المستفيدين وذلك من أجل عرقلتها عبر وضع العصي في دواليب الاستحقاقات المنوي تحقيقها لقطاع الاتصالات".

ويؤكد المكتب ايضاً ان المهنية والحرفية واحترام الاخر هي نهج يتّبعه الوزير وكل العاملين معه، داعياً كل من لديه أية أدلة أو اثباتات التقدّم بها الى القضاء، مؤكداً في المقابل استعداده الكامل للمضي بهذا الملف حتى النهاية أمام الرأي العام والاجهزة الرقابية، ليتبين للجميع حقيقة الامر.

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