المرتضى: الحل بشأن الكلية الحربية لم يكن ليكون لولا تعاون وزير الدفاع وقائد الجيش ومتابعة بري وميقاتي

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في اول تعليق له على نتيجة الحل الذي تم التوصل اليه بين وزير الدفاع الجنرال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، رأى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في منشور على حسابه على "اكس" ان "وزير الدفاع وقائد الجيش يكونا بتنفيذ التوافق الذي تم الوصول اليه بشأن نتائج مباراة التطويع في الكلية الحربية قد مارسا اعلى درجات الترفع والتعاون خدمةً لمصلحة المؤسسة العسكرية، وانه لولا تجاوبهما الراقي والمسؤول وسهر الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ومتابعاتهما لما كان الحل ليبصر النور."

وقال المرتضى: "لمست خلال مداولاتي معهما أن المؤسسة العسكرية مخفوظة وهي بأيد أمينة، وأتمنى أن ينسحب هذا التعاون ويسود في ملفات اخرى عالقة لا تقل اهمية ولكنها ليست اكثر تعقيدًا."