العمالي العام: تبني اقتراح القانون إعادة تكوين تعويض نهاية الخدمة يفتح باب الحوار واسعاً مع الهيئات الاقتصادية

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شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر الهيئات الاقتصادية على تبنيها اقتراح القانون المقدّم من النائب فيصل كرامي حول إعادة تكوين تعويض نهاية الخدمة للعمال الخاضعين لقانون العمل في القطاع الخاص وفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي تخضع لقانون العمل أو في المؤسسات العامة التي تخضع لقانون الضمان الاجتماعي الذين تركوا العمل ابتداءً من تشرين الأول ٢٠١٩ وذلك عبر مضاعفة هذا التعويض ٣٠ مرة. حيث تتولى الدولة اللبنانية دفع جزء منها (تدرس كيفية تأمين الأموال بعيداً عن مالية الضمان) والهيئات الاقتصادية الجزء الآخر.

ورأى رئيس الإتحاد أن هذا التبني يفتح باب الحوار واسعاً مع الهيئات الاقتصادية وعلى رأسها معالي الوزير محمد شقير على مختلف القضايا المطروحة، بما فيها الحد الأدنى للأجر وغلاء المعيشة.

وثمّن الأسمر موقف النائب فيصل كرامي لتعاونه الدائم مع الإتحاد في صياغة اقتراح القانون المذكور ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني على إيجابيته المطلقة وتعاونه وسعيه الدائم لإنصاف العمال.

وأشار الأسمر الى أن دولة الرئيس نبيه بري كان أول الداعمين لاقتراح القانون. وأبدى استعداده لإجراء كل ما يلزم في اللجان المختصة والهيئة العامة وصولاً الى تشريع الضرورة للوصول الى الخاتمة المرجوة.

وتوجه الأسمر الى كل الكتل النيابية وكل النواب للتعاون والتعاضد لإنهاء اقتراح القانون المذكور لما له من انعكاسات إيجابية على كل المتقاعدين في القطاع الخاص.

وختم الأسمر بالتأكيد على الدور المركزي الإيجابي لرئيس الحكومة دولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي طرح سبلاً قانونية ومالية مؤكدة لتمويل القانون فور صدوره.

وأعلن الأسمر أن اجتماعات مكثفة سوف تعقد الأسبوع المقبل مع المعنيين من رسميين ونواب وهيئات للسير قدماً في دفع الإقتراح الى مساره القانوني.