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أسرار الصحف ليوم السبت 13 تموز 2024

13
JULY
2024
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البناء

قال مصدر دبلوماسي غربي إن مواصلة الرئيس التركي رجب أردوغان لتأكيداته عن السير بقرار الانفتاح على سورية رغم الإغراءات والتهديدات الأميركية، ربما تنتهي إذا بقي على موقفه بفقدان أميركا أي خطة لحماية الكانتون واضطرارها لسحب قواتها من سورية والعراق، لأن لا سياسة دون قوة تفرضها وتحميها. والواضح أن قوة تركيا رغم ضخامة جيشها غير قادرة على المضي قدماً في حرب استنزاف هي حرب وجود بالنسبة لسورية.

توقّع مرجع قياديّ في محور المقاومة أن تبدأ المقاومة العراقية قريباً عملياتها ضد الاحتلال الأميركي. وقالت أن ما سوف نشهده أقرب للألعاب الإلكترونية. وقال إن مواجهة أميركا لعمليات المقاومة تعيد وضعها بين حدي الانسحاب أو المواجهة وهي رغم تفضيل البقاء عاجزة عن دفع كلفته في البشر والعتاد.

اللواء
استعان نائب بصديق لوضع نقطة على عبارة موضع اعتراض المعارضة، فحملت معنى مغايراً، وهزلياً!
لا يبدو، حسب دبلوماسي لبناني، أن رئيس دولة كبرى على اطلاع فعلي على ما يجري على أرض مفاوضات الصفقة المتعثرة حول الهدنة في غزة.
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