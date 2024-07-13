عناوين الصحف ليوم السبت 13 تموز 2024

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الأخبار

مفاوضات وقف النار: الصفقة أسيرة التجاذب الإسرائيلي

بهاء الحريري: أنا أو سعد.. البلد لا يتّسع لكلينا

البناء

فضائح «خرف بايدن» تتفاقم… وبحث الحزب الديمقراطي بتنحيته يصبح أكثر جدية / حكومة عدن تتراجع عن إجراءاتها المصرفية ضد صنعاء بعد تهديد السيد الحوثي / المفاوضات تتقدم حول غزة وفق واشنطن… وفي المنطقة لا أحد لديه علم بالتقدم

اللواء

برّي يرفض التطاول على دوره.. ولا تقاطع نيابي على الرئاسة!

4 ساعات كهرباء الأسبوع المقبل.. و«الثنائي» يرفض «المناطق العازلة»

الجمهورية

مفاوضات التسوية أمام مطبات نتنياهو