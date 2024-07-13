«اللواء»: 4 ساعات كهرباء الأسبوع المقبل

A + A -

قالت مصادر المعلومات ان التغذية بالطاقة الكهربائية سترتفع بعد الثلاثاء الى 4 ساعات يومياً كحد ادنى، وذلك بعدما تمكن معملا الزهراني ودير عمار من انتاج نحو 550 ميغاواط تقريبا.

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان انه سيتم ملء خزانات المعمل بنحو 21 الف طن متري من الغاز اويل العراقي.

على ان تتوجه الباخرة لافراغ حوالي 900 طن/ متري في معمل الزهراني لتجنب توقفه، خشية توقفه خلال ساعات مع الاشارة الى ان حمولة القسم الثاني من الشحنة العراقية، بعد رفع الحجز المالي عن الحمولة.

وقالت المؤسسة انها ستعمل على اعادة تشغيل المجموعات الانتاجية التي وضعت خارج الخدمة قسرياً في كل من المعملين.