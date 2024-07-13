«البناء»: الاتصالات الدولية مع لبنان لم تتوقف لاحتواء التصعيد

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علمت «البناء» أن الاتصالات الدولية لا سيما الأميركية الأوروبية مع لبنان لم تتوقف لاحتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية وإنجاز تفاهم يكون جاهزاً للتطبيق فور توقف العدوان على غزة لكي لا تستمرّ العمليات العسكرية وتنزلق إلى حرب شاملة، لكن بقيت النقاشات في الإطار النظريّ والشفهيّ ولا يوجد اتفاق مكتوب ونهائيّ حتى الساعة، كما أن مبعوث الرئيس الأميركي أموس هوكشتاين وضع الخطوط العريضة للاتفاق نظرياً خلال زياراته الأخيرة ولن يزور لبنان قبل إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لأنه بات مقتنعاً بأن حزب الله لن يوقف العمليات العسكرية ضد «إسرائيل» قبل وقف العدوان على غزة، ولذلك فإنّ أي صيفة اتفاق حتى لو كان مكتوباً لن يصبح قابلاً للتنفيذ قبل وقف الحرب في غزة.