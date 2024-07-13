»البناء»: إرادة أميركية وأوروبية للضغط لوقف الحرب في غزة

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أشارت أوساط دبلوماسية أوروبية لـ»البناء» إلى أن «هناك إرادة أميركية وأوروبية للضغط لوقف الحرب في غزة لاحتواء تداعياتها الكارثيّة على غزة والمنطقة»، كاشفة أن المفاوضات تتقدّم وهناك جدية أكثر من أي وقت مضى لدى الأطراف المتفاوضة لتقديم التنازلات لصياغة الشكل النهائيّ للاتفاق»، وتوقعت الأوساط أن تتضح الصورة وتخرج الصيغة النهائيّة للاتفاق بعد خطاب نتنياهو في الكونغرس الأميركي نهاية الشهر الحالي، مضيفة أن الأميركيين يمارسون ضغوطاً كبيرة على «إسرائيل» وتحديداً على نتنياهو لإنهاء الحرب قبل انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات، ولذلك أوفدت واشنطن أكثر من مسؤول أميركي سياسي واستخباري إلى المنطقة وأجرى مروحة محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين والوسطاء القطريين والمصريين.

إلا أن خبراء في الشؤون الإسرائيلية يشيرون لـ»البناء» الى أن الشيطان يكمن في التفاصيل، ولا مصلحة لرئيس حكومة العدو بالتوقيع على اتفاق مع حماس يتضمّن وقف إطلاق النار بشكل كامل، لأن ذلك يشكل إقراراً بفشل تحقيق أهداف الحرب، وبالتالي الهزيمة الكاملة، لذلك نتنياهو يرفض بتصريحاته وقف إطلاق النار والإحتفاظ بحق «إسرائيل» بشن ضربات على قطاع غزة عندما تشاء.