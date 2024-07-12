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حجار زار مركز الشؤون في الدوير: نعمل لمساعدة الناس كأن الوضع مستقر

12
JULY
2024
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زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصرف الأعمال هيكتور حجار، مركز الشؤون الاجتماعية التابع للوزارة في بلدة الدوير، واطلع على وضع المركز وحاجاته، ثم تفقد أقسامه.

وأوضح أن "الهدف من هذه الزيارات الاطلاع على عدد من المشاريع سبق وأطلقناها في مراكز الخدمات ومتابعتها"، لافتا إلى أن "هناك مشاريع تحتاج إلى إطلاقها والتعرف في الوقت نفسه على الحاجات في عدد من المراكز"، وقال "نحن نقيم مسيرة المشاريع التي أطلقت، إذا كانت تسير في المسار الصحيح ووفق المطلوب".

ولفت إلى أن "هناك مراكز سيصار إلى تقييم وضعها لإطلاق مشاريع قريبا فيها"، مشيرا إلى أن "المنطقة كلها في حاجة إلى خدمات سواء أكانت صحية أم نفسية أم اجتماعية".

 وأضاف "في عز مرحلة اللاستقرار، أي في ظل ما نعيشه من حرب في الجنوب ، نحن نعمل كأن الوضع مستقر، بهدف مساعدة الناس وخدمتهم".

وتابع "في وزارة الشؤون الاجتماعية، منذ اليوم الأول للحرب في الجنوب، أطلقنا 5 سيارات مجهزة من أجل الدعم النفسي والصحة الإنجابية. في مراكزنا بمعظمها في الجنوب هناك أطباء من كل الاختصاصات، وبكلفة بسيطة جدا. لقد أطلقنا حضانات. كما أدخلنا تجهيزات إلى مراكزنا لكي تستوعب وتستجيب لكل الحالات الطارئة. ووزعنا معونات لكل مراكز الخدمات والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني وجمعيات عدة".

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