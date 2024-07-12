إنطلاق أعمال لجنة الإشراف على إنتخابات أعضاء المجلس المذهبي للموحدين الدروز

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إنطلقت اعمال لجنة الاشراف على انتخابات أعضاء المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز التي ستجري يوم الأحد في الخامس والعشرين من شهر آب المقبل، بناءً على قرار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى، استنادًا الى المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم شؤون الطائفة، حيث صدر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/12/2024.

ولفت بيان اللجنة الى أن "محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا عينت لجنة تشرف على انتخابات المجلس المذهبي وتحدد تفاصيل العملية الانتخابية، وقد تألفت من القاضي اسامة اللحام رئيسًا للجنة والأعضاء الشيخ نزيه صعب، الدكتور فريد حمدان، المحامي مالك ابو لطيف، الدكتور صلاح الدنف، أنور ضو والعميد جهاد الغريب".

وستحدد اللجنة خلال الأسبوع المقبل موعد بدء استقبال طلبات الترشيح وشروط الترشح والانتخاب.