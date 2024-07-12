أبي رميا تابع موضوع الاعمال العالقة على طريق عام لحفد - مشمش

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بعد متابعة النائب سيمون ابي رميا قام فريق عمل وزارة الأشغال العامة والنقل الذي ضم مدير اقليمية جبل لبنان في وزارة الاشغال الدكتور جبرايل الحاج ورئيس دائرة العمليات المهندسة زينب الخليل ورئيس دائرة التنفيذ المهندس عصام عبد الله بحضور مدير مكتب النائب ابي رميا الاستاذ هاني عماد، بالكشف على الأعمال العالقة في بلدتي لحفد، أولهم الحائط الهابط الواقع على طريق عام البلدة والجسر الذي يربط بلدتيّ لحفد ومشمش ويشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة. وبعد الكشف الميداني وعدت وزارة الأشغال ببدء الأعمال والإصلاحات اللازمة خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يمنع مرور السيارات الثقيلة على الجسر المرمّم لفترة معينة.