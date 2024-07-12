رعد: إنتصارنا سيكون مدوياً!

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قال رئيس كتلة" الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال إلقائه كلمتين في المجلسين العاشورائيين في النبطية وجباع بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الل" علي ضعون، وشخصيات وفاعليات : "إنّ موقفنا عندما تنتهي المفاوضات إلى وقفٍ للعدوان ووقفٍ للحرب على غزة، فما يقبله أهلها والمقاومون فيها سنقبله، وسنبدأ فوراً بوقف إطلاق النار على جبهتنا".

أضاف رعد: "العدو في مرحلة لا يستطيع فيها أن يشنّ حرباً على لبنان، وهذه ليست آمال ولا توقعات هذه معطيات نعرفها مما نحضّره للعدو ومما نستشعره ونراقبه في أداء العدو، ونحن جاهزون لكل الخيارات" .

وختم رعد: "إلتزامنا نهج الحسين وثقتنا بالله وشعبنا الوفي للحسين ونهجه يعصمنا من أن نمكّن عدونا من أن ينال منّا وسنخرجُ منتصرين إن شاء الله وانتصارُنا سيكون مدوياً، لأن فشل الإسرائيلي سيكون مدوياً أيضاً".