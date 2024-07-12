جولة طرابلسية للعمل الوطني في التيار الوطني الحر

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من دارة مفتي طرابلس والشمال سماحة الشيخ محمد إمام إفتتح نائب رئيس التيار للعمل الوطني ربيع عواد جولته الى مدينة طرابلس حيث كان شرح لموقف التيار من حرب غزة وجنوب لبنان، وجرى التشديد على الهموم اليومية للمواطن اللبناني من جهة الإقتصاد والمال والإجتماع مع التأكيد على أن للبنان بُعد عربي وخليجي.

سماحة المفتي أثنى على موقف التيار من اللامركزية الإدارية ومن الدولة المدنية بعد أن إطّلع على تفاصيل الطروحات.

الى الرابطة الثقافية إنتقل عواد والوفد المرافق الذي تألف من منسق المكتب داني سابا ومتابع لبنان الشمالي عفيف نسيم متابع بيروت رمزي دسوم والمستشار الإعلامي الياس الزغبي ومسؤول العمل الوطني في هيئة طرابلس وجيه علم الدين حيث كان بإستقبالهم الدكتور رامز فرّي الى جانبه رؤساء جمعيات وإعلاميين وأصدقاء الرابطة حيث أقيمت حلقة حوارية ووقف نائب رئيس التيار على هواجس وهموم الطرابلسيين واعداً إياهم بنقل مطالبهم ومتابعتها قدر المستطاع.

بعد الرابطة الثقافية زار ربيع عواد مركز المولوي الثقافي حيث أقيمت ندوة تحت عنوان "المواطنة والدولة المدنية" وكان إستفسارات من قبل المواطنين الطرابلسيين حول موقف التيار من قضايا عديدة أهمها اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية السياسية ومساواة المواطنين ببعضهم بعضاً بغض النظر عن الإنتماءات السياسية والطائفية والمذهبية.