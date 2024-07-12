الكتل الحارة تنحسر غدًا.. وارتفاع الموج إلى متر ونصف وتحذير!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل و جنوب البلاد والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وتبقى دون تعديل على الساحل، مع تراجع في نسبة الرطوبة ، تنشط الرياح بخاصة في المناطق الشمالية لذا نحذر من ارتفاع موج البحر لحدود المتر ونصف مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية ، حتى يوم غد السبت ، حيث يتحول الى معتدل مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال يوم الأحد ، مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .

تحذير: نحذر المواطنين من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية يومي السبت والأحد وحتى ظهر الاثنين حيث يصل ارتفاع الموج على الشواطئ الشمالية الى متر ونصف.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال و في الداخل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد معها الشعور بالحر، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل و جنوب البلاد والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وتبقى دون تعديل على الساحل، مع تراجع في نسبة الرطوبة ، تنشط الرياح بخاصة في المناطق الشمالية لذا نحذر من ارتفاع موج البحر لحدود المتر ونصف مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي و بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح لذا يبقى التحذير من ارتفاع موج البحر مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا شمال البلاد وجنوبه.

الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة و رياح ناشطة ويبقى التحذير من ارتفاع موج البحر للحدود المتر وربع، مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات الشمالية بشكل خاص.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 25 درجة، في الداخل من 17 إلى 33 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 90 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,37

-ساعة غروب الشمس: 19,50