سلسلة استهدافات للحزب منذ صباح اليوم..!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية قي لبنان:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:50 من صباح يوم الجمعة 12-7-2024 التجهيزات التجسسية في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.
وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح يوم الجمعة 12-7-2024 مجموعة لجنود العدو أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.