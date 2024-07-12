سلسلة استهدافات للحزب منذ صباح اليوم..!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية قي لبنان:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:50 من صباح يوم الجمعة 12-7-2024 التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة ‏وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.‏

وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح يوم الجمعة 12-7-2024 مجموعة لجنود العدو ‏أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.‏