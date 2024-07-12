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الأيام المقبلة ستشهد اشتداداً في المواجهات!

12
JULY
2024
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ما إن حكي عن إحتمال إحراز تقدم في المفاوضات حتى عادت الجبهات للإحتدام، فحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي لها حساباتها الداخلية والخارجية تؤكد من جديد رفضها للحلول وللواسطات، وإصرارها على المضي بحرب الإبادة. وفي مقابل مجازرها وغاراتها وقصفها  واصلت الفصائل الفلسطينية تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الإحتلال لاسيما في محور نتساريم.

أما على الجبهة اللبنانية فقد سجلت أمس حماوة مرتفعة في المواجهات على طول الحدود، حيث قصفت مدفعية الاحتلال عددا من القرى الحدودية في القطاعين الغربي والأوسط مستهدفة بشكل خاص الناقورة وشقرا وميس الجبل وعلما الشعب والجبين وطير حرفا. وقد رد حزب الله بقصف مباشر لمواقع عسكرية للعدو.

في السياق توقعت مصادر أمنية لـ "الأنباء" الالكترونية أن تشهد الأيام المقبلة اشتداداً في المواجهات، معتبرةً أن ذلك عادة ما يسبق التوصل الى وقف لإطلاق النار.

وكانت صحيفة الواشنطن بوست قد نقلت عن مسؤول أميركي إنه وبعد أشهر من المفاوضات الصعبة تبدو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قريبة من اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص في مرحلته الأولى على إطلاق 33 أسيرا اسرائيليا بما في ذلك كل الأسيرات والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة. وفي المقابل تطلق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين من سجونها، وتسحب قواتها من المناطق المكتظة بالسكان باتجاه الحدود الشرقية لغزة، شرط أن يتزامن ذلك مع تدفق المساعدات الإنسانية وإصلاح المستشفيات. إلا أن هذا الكلام يبقى حبراً على ورق طالما أن العدو لا يزال يماطل محاولاً شراء الوقت لارتكاب المزيد من الجرائم.

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