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الأنباء الكويتية: لا انتخاب للرئيس قبل جلاء مباحثات الهدنة في غزة... و"مبادرة المعارضة" لا تسمن ولا تغني من جوع

12
JULY
2024
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الأنباء الكويتية: وصف مصدر سياسي مطلع لـ «الأنباء» إطلاق مبادرة المعارضة لانتخاب رئيس للجمهورية «كغيرها من المبادرات التي سبقتها».

 

وقال انها «لا تسمن ولا تغني من جوع، وجاءت بعد سلسلة مبادرات ومساع لم تثمر أي تقدم، بل كانت تشاورية لخرق الجمود الحاصل في الملف الرئاسي».

 

وأكد انه «لا انتخاب للرئيس قبل جلاء صورة المباحثات لوقف إطلاق النار في غزة وانعكاسه على لبنان، ومن ثم إجراء حوار جدي برعاية أممية وعربية في لبنان أو في أي دولة من دول اللجنة الخماسية، وإلا سيبقى الوضع في لبنان كما هو عليه بين القيل والقال والدوران في الحلقة المفرغة».

 

وأشار المصدر «إلى ان ترحيب دول اللجنة الخماسية بأي مبادرة، يأتي في إطار التشجيع على التحاور والتشاور لعل وعسى يحصل أي تقدم ملموس».

 

واعتبر «ان الانقسام النيابي بين مؤيد ومعترض على المبادرات والمساعي، تجعله يفقد الجدية والمصداقية في التعاطي بالشأن العام».

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