النائب الموسوي في مقابلة لافتة لقناة الـCNN

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الجمهورية: اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي في مقابلة أجرتها معه قناة CNN الأميركية، أن السابع من تشرين الأوّل كان بمثابة انتصار للفلسطينيين، مضيفًا: "نحن لا نحب الحروب، نكره الحروب، لا نريد أن نرى الدمار والقتل، لكننا نريد أن نرى العدالة تأخذ مكانها".

وأشار الموسوي إلى أنه "بالنسبة لـ7 تشرين الأول، نعم. نوع الإذلال الذي تعرض له الجيش الإسرائيلي، والعقل الإسرائيلي، وأولئك الذين لم يتمكنوا من العثور على أحد في المجتمع الدولي لوقفهم، نعم، لقد كان انتصارا للفلسطينيين. على أية حال، تُقاس الأمور بنتائجها، كل شيء جيد إذا انتهى بشكل جيد، نحن لا نحب الحروب، نكره الحروب، لا نريد أن نرى الدمار والقتل، لكننا نريد أن نرى العدالة تأخذ مكانها".

وتابع بالقول: "ما حدث كان نوعًا من استعادة العدالة من خلال إعادة القضية الفلسطينية إلى الأضواء في عيون المجتمع الدولي. ماذا يسمى هذا النوع من الصحوة من النخبة والطلاب والأكاديميين في بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نفسها؟ بعد هذا الوقت الطويل من غسيل المخ، تمكنوا من رؤية أنهم يريدون رؤية فلسطين حرة وأنهم يدعمون حرية فلسطين".

كما أكد "أن ما حدث... كان انتصارًا للقضية الفلسطينية، وعلينا أن ننتظر ونرى النتائج التي ستأتي، والنتائج التي ستتكشف في المستقبل قبل أن نتوصل إلى استنتاجات سريعة".