أسرار الصحف ليوم الجمعة 12 تموز 2024

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تؤكد أوساط مالية عالمية أن السبب الرئيسي لأزمة الدولار الراهنة يعود لخروج السعودية من اتفاق الالتزام بتسعير نفطها بالدولار، وأن الموقف السعودي المرتبط في جزء منه بالحجم المتزايد للحصة الصينية من النفط السعودي مع رفض صينيّ للتعامل بالدولار، لكنه يعود أيضاً الى احتجاج سعودي تبلغته واشنطن حذرت خلاله من انسحابها من اتفاق تسعير نفطها بالدولار وموضوع الاحتجاج هو مصادرة الأصول الروسية باعتباره سابقة تثير الذعر لدى كل الدول التي تضع أصولها في المصارف الأميركية والغربية وتتعامل بالدولار.



خفايا

تؤكد مصادر إعلامية أميركية أن المجموعة الرئيسيّة التي تصنع قرار الحزب الديمقراطي وتضمّ رؤساء اللجان الحزبيّين في مجلسي النواب والشيوخ والرؤساء السابقين للدولة ومجلس النواب قد اتخذت قرار إخضاع الرئيس جو بايدن إلى تقييم الأهلية العقلية عبر لجنة من الأطباء المتخصّصين يقومون بمتابعة إطلالاته وحواراته ويقومون بإعداد تقرير علميّ يقدّم لقيادة الحزب وبايدن شخصياً لاتخاذ القرار النهائيّ بصدد ترشيحه الرئاسي.

اللواء: أسرار

لغز

ما يزال الإتحاد الأوروبي يضغط على لبنان، في ما خصَّ نسبة الرسوم الجمركية على البضائع الوافدة إليه من الإتحاد.



همس

لم تصل أية معلومات ليُبنى عليها حول لقاءات أميركية - فرنسية عُقدت الأسبوع الماضي، وتتصل بالوضعين الجنوبي والرئاسي.