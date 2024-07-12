عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 تموز 2024

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الأخبار: المفاوضات إلى القاهرة: عودة الضغط على المقاومة

«المركزي» لا يدفع لأنها ليست قانونية: لماذا لم يقرّ مجلس النواب اتفاقية الفيول العراقي؟

مناطق التحفظ على الحدود مع فلسطين: تبادل الأراضي مخالفة دستورية وفخّ لتوقيع معاهدة مع العدو

الديار: «اليوم التالي» للحرب : لا ابراج بريطانية و«اليونيفيل» خارج «البازار»

انتظار ثقيل لمفاوضات غزة «المتعثرة» حتى اللحظة!

الاستجداء الحكومي للعراق يمنع العتمة الشاملة.. بري: جعجع ناكر للجميل ؟



اللواء: تصعيد نتنياهو يقلِّل احتمالات التهدئة.. والأزمات آخذة بالتفاقم

الكهرباء عالقة في العتمة .. وحلحلة بملف الحربية وإخبار من التقدمي حول الكابل مع قبرص

البناء: واشنطن تتخذ اتفاق غزة رهينة لضمان بقاء احتلالها في سورية ونتنياهو ذريعة؟ مساعٍ أميركيّة لاحتواء تركيا ودعوتها للتراجع عن الالتزام بالانسحاب من سورية المنطقة إلى جولة تصعيد لترسيم موازين حدود النصر والهزيمة بين المحورين



التهار: إجهاض مبادرة المعارضة .. والجنوب الى التهاب متجدّد



الجمهورية: مبادرة المعارضة تصتدم بموقف الثنائي

مجزرة في حي الشجاعية



l'orient le jour: William Bourdon : La BDL s'est constituée partie civile dans l'affaire Salamé

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: أي حرب بين إسرائيل و«حزب الله» أشد من «طوفان الأقصى»

«كمائن ذاتية» على طرفي الحدود تناقض حديث التهدئة

الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: انقسام نيابي بين مؤيد ومعترض على المبادرات ولا انتخاب للرئيس قبل جلاء مباحثات الهدنة في غزة