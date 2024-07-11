قيادة الجيش نعت اللواء المتقاعد لطفي جابر

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نعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، اللواء المتقاعد لطفي جابر، الذي توفي بتاريخ 11/7/2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 13/9/1939 بيروت.

- تطوع في الجيش بتاريخ 1/1/1959، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 15/9/1961، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة لواء، اعتبارا من 1/1 /1995.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.

- تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.

- متأهل وله 3 أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 13/7/2024 الساعة 10:00 من المستشفى العسكري المركزي إلى حسينية بلدة ميفدون - النبطية، حيث يقام المأتم بعد صلاة الظهر في الحسينية المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن بتاريخ 12/7/2024 من الساعة 15:00 لغاية الساعة 20:00 في منزله الكائن في بيروت، فردان، شارع بشير القصار، بناية هاشم، الطابق الخامس، وبعد الدفن في الحسينية المذكورة أعلاه، وبتاريخي 15 و16 /7 /2024 ابتداءً من الساعة 16:00 لغاية الساعة 19:00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء، أو عبر الاتصال بأبناء الفقيد على أحد رقمي الهاتف التاليين:

- السيد حيدر جابر: 049555 /03

- السيد بسام جابر: 349999 /03".