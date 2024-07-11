كلودين عون بحثت مع ماريون في سبل التعاون بين "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" و FRANCE EXPERTISE

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التقت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون، نائب مدير قسم الحوكمة في المركز الرئيسي لخبراء فرنسا لوران ماريون، بهدف التعارف والبحث في سبل التعاون بين الهيئة الوطنية وFrance Expertise.

وخلال اللقاء، استعرض ماريون أبرز المشاريع التي ستنفذها Expertise France في لبنان، بما في ذلك المشروع المخصص لتعزيز المساواة بين الجنسين.

من جهتها، عرضت عون "مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، كما مسار تنفيذ خطة العمل الأولى 2024-2026 للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030".

وكذلك، تم البحث في "أهمية الدور التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية بين مختلف الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني، وأهمية التنسيق بين الهيئة وبين جميع الشركاء من منظمات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، لضمان فعالية البرامج والمشاريع التي تنفذ في لبنان ومساهمتها في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة وفي خطة عملها".