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وفد من المرابطون بقيادة حمدان زار مفتي زحلة والبقاع الغزاوي‎

11
JULY
2024
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استقبل مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي وفداً من حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على رأسهم أمين الهيئة القيادية في الحركة العميد مصطفى حمدان ضم الأمين المساعد الأخ فؤاد حسن، مسؤول العلاقات العربية الأخ محمد قليلات، مسؤول العلاقات الدولية الدكتور محمد ابراهيم، بحضور أمين مجلس محافظة البقاع في المرابطون الأخ بسام عراجي، في مكتبه في أزهر البقاع، وذلك للتشاور في آخر المستجدات العربية والوطنية.
أكد العميد مصطفى حمدان أن الموقف الذي اتخذه مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي، يعبّر عن تاريخ الأمة جمعاء في صراعها ضد المجرمين اليهود، ويمثلنا بالشكل والمضمون، وهو نابع من وجدانه وعقله، يمثل مستوى آلام الأمة وآمال شبابنا، وقضيتنا المركزية فلسطين.
اعتبر حمدان أن ما يحصل في فلسطين رغم كل الخسائر، والدماء الطاهرة، هو عنوان بالتقدّم إلى الأمام والمستقبل، ونحن كناصريين قوميين عرب وكمرابطون وكوطنيين لبنانيين نقدّر هذه اللفتة الكريمة منكم يا سماحة المفتي، وهي رمزية متواصلة ستنطبع في وجدان وعقل الشباب اليوم، رغم كل محاولات الغرب بدفع أولادنا للتلهي عن هذه القضية الأساسية وهي تحرير فلسطين كل فلسطين.
وأضاف حمدان هذا يؤكد المؤكد أن المؤسسة الدينية بخير، ونحن نتعلم من هذه العمائم الجليلة، وما نقوم به إرضاء لرب العالمين وأمتنا، حتى تحرير فلسطين كل فلسطين من جليلها إلى نقبها، ومن بحرها إلى نهرها، والقدس عاصمة السماء على الأرض، وسنقيم الصلاة فيها محررة قريباً بإذن الله.
من جهته، أكد الدكتور الشيخ علي الغزاوي أن القضية الفلسطينية هي في معتقداتنا ووجدانياتنا، ونحن كدار الفتوى جزء من كينونة هذه الدولة، وهي حريصة على كل لبنان وجنوبه وشماله وجبله وبقاعه، وعلى العاصمة بيروت.
شدد الغزاوي بأننا أصحاب القضية وأصحاب الحق وأصحاب هذه الأرض وثابتون فيها، لذلك من الطبيعي أن يُقال للعدو الاسرائيلي إن أتيت إلينا، لن نقف مكتوفي الأيدي، ولن نرش عليك الورد، بل سنواجهك وعليك الخروج من أرضنا، وهذا االموقف يعبّر عن سماحة المفتي ودار الإفتاء، ونحن بعمائمنا لا نتمحور ولسنا تابعين لأحد، نحن تابعين لشريعتنا، ونحن نخاطب الناس لنثبت في أرضنا حتى نحميها ونحمي أمتنا بخطابنا.

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