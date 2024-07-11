بالصور - النائب فريد البستاني والوزير هكتور حجار يتفقدان مستوصف وادي بنحليه

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قام النائب البروفسور فريد البستاني برفقة وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجّار ومدير عام مؤسسة الاسكان المهندس روني لحود بزيارة تفقدية لمستوصف وادي بنحليه بحضور عدد كبير من المخاتير ورؤساء بلديات بلدات من الجوار، وقد اطلع البستاني من المسؤولين على الوضع الراهن للمستوصف وحاجاته. وتمنى حسن الاستمرار في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين كافة وسط الظروف الصعبة التي تنعكس على الحياة اليومية وتثقل كاهل الجميع.

وقد أمل البستاني أن تتمكن وزارة الشؤون الاجتماعية، من ضمن إمكاناتها الحالية، من تأمين الحاجات التي طلب مسؤولو المستوصف التزوّد بها لتحسين الخدمات والتقديمات الصحية في ظل التحديات التي يشهدها المجتمع المحلي ولتعزيز صحة وسلامة أبناء المنطقة.