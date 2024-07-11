الحجار يطلق في مؤتمر صحافي "مشروع خطوة 2" بهدف تحسين الوصول الى خدمات الصحة الانجابية (بالصور)

A + A -

أطلق وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور الحجار، في مؤتمر صحافي، "مشروع خطوة 2"، وذلك بالشراكة مع SOS Chretiens d’Orient وجمعية مساواة، بهدف تحسين الوصول الى خدمات الصحة الانجابية والدعم النفسي الاجتماعي وخدمات متخصّصة لذوي الاعاقة في جنوب لبنان.

ستنطلق 3 وحدات نقّالة في جولات يومية موزعة على قرى ومدن محافظة الجنوب إبتداء من 16 تموز على مدى 10 أسابيع. ومن المتوقع أن يستفيد 1،500 فرد من خدمات هذه الوحدات النقالة. كما يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع اتحادات البلديات والبلديات ومراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة.