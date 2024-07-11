وزارة البيئة حذرت من ارتفاع خطر الحرائق في الأيام المقبلة...اليكم إجراءات الوقاية!

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حذرت وزارة البيئة، في بيان من "أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في خطر الحرائق في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في مناطق المنية-الضنية وأقسام أخرى من محافظتي الشمال وعكار. لذلك، تدعو وزارة البيئة الجميع إلى توخي الحذر الشديد وتجنب استخدام أي مصدر للنار بالقرب من الغطاء النباتي.

كما تدعو الوزارة البلديات ولجان المحميات وفرق رصد الحرائق في المناطق والهيئات الاهلية والمحلية لمراقبة أي خطر للحرائق والرصد المبكر لضمان تدخل فرق الدفاع المدني وفرق المستجيب الاول في الوقت المناسب لما من ذلك الأمر مساهمة أساسية للحفاظ على السلامة العامة ومنع انتشار الحرائق في الغطاء الحرجي".

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الحرائق في كافة الاراضي اللبنانية يمكنكم تحميل نشرة الحرائق الكاملة عن المنصة الوطنية للانذار المبكر عبر الرابط الآتي https://ewsp.gov.lb/fire-forecast-bulletin/

او الإطلاع مباشرة على توقعات مؤشر الحرائق وتوزعها عبر كافة البلدات اللبنانية عبر منصة مختبر الحرائق لجامعة البلمند وعبر الرابط التالي: https://firelab.balamand.edu.lb/FireLabWeb/FireDanger