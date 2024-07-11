"التنصت والكابل البحري الذي يربط لبنان بقبرص".. التقدمي: برسم القضاء!

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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:

“في ظل ما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي وحشي، يأتي ما كشفته جريدة النهار عن انكشاف أمني خطير في ظل استهتار رسمي غير مبرّر، إذ تخرق إسرائيل خصوصيات اللبنانيين واتصالاتهم من خلال التنصّت على المكالمات الهاتفية عبر الكابل البحري الذي يربط لبنان بقبرص.

وإذ يدعو الحزب التقدمي الاشتراكي المعنيين للتحرّك فوراً لوقف هذا الخرق، يستغرب موافقة لبنان في العام 2022 على إنشاء كابل CADMOS 2 الذي يربط لبنان بمحطة إنزال “بنتاسخينوس” التي تحوي الكوابل الإسرائيلية JONAH وARIEL التي تربط حيفا وتل أبيب بقبرص. ويستهجن الحزب التقدمي الاشتراكي عدم اتخاذ أي اجراءات احترازية من قبل لبنان يمنع مثل هذا الخرق الكبير.

مرة جديدة يتحوّل الإهمال الرسمي إلى فضيحة، بل الى جريمة. وعليه، يدعو الحزب التقدمي الاشتراكي إلى اعتبار المعلومات التي نُشرت بهذا الخصوص بمثابة إخبار للقضاء والأجهزة الأمنية والقضائية المختصة لوضع حد للجريمة المرتكبة باسم “قدموس”، بما تحمله من اعتداء حالي، وانتهاك لتاريخ الحضارة الفينيقية والاغريقية ولتاريخ اللبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم وأمنهم”.