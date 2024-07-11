بوحبيب اتصل بنظيره المصري مهنئا.. عبد العاطي: الدعم المصري لاستقرار لبنان وصون سيادته مستمر!

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اتصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب هاتفيًا بنظيره المصري بدر عبدالعاطي، لتهنئته بمنصبه الجديد، مُعربًا عن "تقدير لبنان للدعم المصري المتواصل له ولمواجهة التحديات التي يمرّ فيها ".

عبد العاطي

بدوره، شكر الوزير المصري للوزير بوحبيب مبادرته بالاتصال والتهنئة، مؤكّدًا "ما توليه مصر من أولويّة للملف اللبناني"، ومشددا على "الدعم المصري الكامل لاستقرار لبنان وصوْن سيادته أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر".

وأشار إلى أنّ "مصر ستُكثّف اتصالاتها مع الأطراف الدوليّة الفاعلة، سعيًا للتوصل إلى وقف فوري للحرب على غزّة، ومنع انزلاق المنطقة إلى حال عدم استقرار واسعة النطاق".

وأكد الجانبان "تطلّعهما الدائم لاستمرار التنسيق والتشاور بهدف تعزيز مختلف أوْجُه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين".