بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في محلة طريق المطار!

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صدر عن المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّة البـلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص بترويج المواد المخدّرة في محلة طريق المطار على متن دراجة آلية. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروج، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ح. و. (مواليد عام 1990، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا مخدرات ونقل أسلحة وذخائر حربية، ويوجد بحقه خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية وإطلاق نار".



وأشار الى، أن "بتاريخ 24-6-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة طريق المطار بالجرم المشهود أثناء قيامه بعمليات الترويج على متن دراجة آلية دون لوحات تم ضبطها، وبتفتيشه والدراجة عثر على ما يلي:



- /10/ علب بلاستيكية مدوّن عليها "PURE" بداخلها مادة بيضاء زنة العلبة الواحدة حوالى /4,1/ غ.

- /19/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة حجرية بيضاء زنة الواحدة حوالى /4,1/ غ.



- /26/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى /4/ غ.



- كبسولة عليها صورة بابلو اسكوبار مدوّن عليها "BUZZ" بداخلها مادة الباز كوكايين زنتها حوالى /4,1/ غ



- /10/ أكياس نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف بلغت زنتها بالكامل حوالى /97,5/ غ.



- /3/ علب بلاستيكية مدوّن عليها " 0,5 أجنبي" بداخلهما مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى /4,3/ غ



- علبتين بلاستيكيتين مدوّن عليهما "أجنبي 1" بداخلهما مادة الباز كوكايين زنة الواحدة حوالى /4,8/ غ



- علبتين بلاستيكيتين مدوّن عليهما "Special 1 Gram Coc" بداخلهما مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى /0,1/ غ



- علبتين بلاستيكيتين مدوّن عليهما "VIP NET" بداخلهما مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى /4/ غ.



- علبة بلاستيك مدوّن عليها "VIP BUZZ" بداخلها مادة الباز زنتها حوالى /4/ غ.



- /5/ علب بلاستيكية مدوّن عليها "Buzz 0,5" بداخلها مادة الباز زنة الواحدة حوالى /4,3/ غ



- علبتين بلاستيكيتين مدوّن عليها "G BAZ" بداخلهما مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى /4,8/ غ



- /19/ علبة بلاستيكية مدوّن عليها " Net 0,5" بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى /4,3/ غ



- /9/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالى /3,8/ غ



-/9/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الباز زنة الواحدة حوالى /3,8/ غ



- مبلغ مالي وهاتف خليوي".



ولفت البـلاغ الى، أن "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على متن الدراجة الالية التي تم ضبطها، وأنه يقوم باستلام المواد المخدّرة وتسليم الاموال الناتجة عن بيعها داخل مخيم شاتيلا".



وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".