العدوان على الجنوب إلى تصاعد...

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باتَ جلياً أن مفاوضات الهدنة التي تجري في الدوحة بين "حماس" وإسرائيل تجتاحها العراقيل، خاصةً على صعيد المناورات التي يقوم بها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، في ترسيخ أسلوبه الإجرامي، لمحاولة ضمان مستقبله السياسي على حساب دماء الأبرياء، فيما لا يزال الوضع الأمني في الجنوب على حاله من التوتر والمواجهات اليومية، وتزداد المخاوف من توسيعها وتحويلها الى حرب شاملة على وقع التهديدات المتكررة.

من جهته، أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنَّه في حال الوصول إلى اتفاق وقف لإطلاق النار في غزة، فإنَّ جبهة الجنوب ستوقف إطلاق النار بلا أي نقاش، لكنه استدرك بالقول إنّه وجب الحذر وتوقّع أسوأ الاحتمالات من قبل العدو.

ميدانياً، توقعت مصادر أمنية عبر "الأنباء" الإلكترونية أن ينتقل "الحزب" في ردّه على الاعتداءات الاسرائيلية واستهداف قيادييه إلى التعامل بالمثل باستهداف قيادات أمنية وسياسية من العدو، وهو ما كان يرفضه في السابق مركّزاً في هجومه على أهداف عسكرية على عكس ما تفعله إسرائيل تماماً.

محلياً وفي ظلّ الوضع المعقّد الراهن، استُكملت المبادرات على خط تحقيق خرقٍ ما على مستوى الاستحقاق الرئاسي، إذ استهلَّ نواب المعارضة لقاءاتهم والكتل النيابية بغية الدعوة إلى الحوار والتشاور للتلاقي والولوج إلى خارطة طريق للمرحلة المقبلة.