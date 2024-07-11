لا يوجد تواصل سوري مع أي حزب سياسي تركي

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الوطن السورية: نفى مصدر مطلع في دمشق لـ«الوطن» صحة الأنباء المتداولة حول وجود أي تواصل سوري مع أحزاب تركية موالية أو معارضة.

وأكد المصدر في تصريحه لـ«الوطن» أنه لا وجود لأي تواصل من قبل الجانب السوري مع أي حزب سياسي تركي سواء كان موالياً للسلطات التركية أم معارضاً.

وجاء نفي المصدر بعد ساعات قليلة من زعم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أنه تلقى رداً إيجابياً على طلب رئيسه أوزغور أوزيل لقاء الرئيس بشار الأسد بدمشق.

وتوالت مؤخراً التصريحات على لسان المسؤولين والأحزاب التركية الحاكمة والمعارضة، بخصوص ملف «التقارب» مع سورية، في حين لا تزال المواقف الرسمية السورية على حالها لجهة انفتاحها على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سورية وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى وهو الموقف الذي جاء على لسان الرئيس بشار الأسد خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي الخاص ألكسندر لافرنتييف أواخر الشهر الفائت.