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بري: أي رئيس لن يحظى بموافقة المكونات الموجودة في البلد... سيكون وجوده في الرئاسة اكثر سوءا من الفراغ

11
JULY
2024
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الأنباء الكويتية: يحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على إشاعة أجواء التفاؤل وطمأنة زواره بقرب الحل على الحدود الجنوبية.

 

وأكد الرئيس بري أمام زواره انه مهما «شرق البعض او غرب، فإن حل الاستحقاق الرئاسي يبقى في التفاهم الداخلي من خلال الحوار او التشاور أو أي مسمى آخر، وان من ينتظر تغييرا في الواقع السياسي من خلال الجنوب او ضغوط دولية فوق العادة سينتظر طويلا، وان أي رئيس لن يحظى بموافقة المكونات السياسية والطائفية الموجودة في البلد، سيكون وجوده في الرئاسة اكثر سوءا من الفراغ».

 

وعلّق مصدر مقرب من رئيس المجلس على دعوة او مبادرة المعارضة بالقول: «انها رقم إضافي في عداد المبادرات». واعتبر انها محاولة من المعارضة لرفع التهمة عنها بأنها تطلق المواقف والاعتراض والرفض لكل مبادرة للحل دون ان تقوم بأي مسعى إيجابي الا إذا..».

 

وتابع المصدر: «كان منطلق الاقتراح الثاني الذي مالت اليه اللجنة الخماسية، ولكن معدلا، اذ بعد الجلسة الاولى التي لن يتمكن المجلس فيها من انتخاب رئيس، يذهب الجميع إلى حوار، وبالتالي هي عودة غير مباشرة إلى اقتراح رئيس المجلس».

 

وأضاف: «واذا كان بالإمكان إقناع المترددين خلال 48 ساعة في مبنى المجلس النيابي، فإن إقناعهم خارجه أسهل، وما لم يحصل خلال نحو سنتين فلن يتم في يومين».

 

وأشار المصدر أخيرا «إلى ان الذين يحركون ويتحركون في دائرة الاستحقاق الرئاسي سواء من الداخل اللبناني او خارجه، يميلون إلى الاعتقاد بأنه لا مكان لإيجاد أي حل من دون التفاهم الداخلي، وبالتالي لن يكونوا جزءا من أي مسعى إقصائي لأي فريق».

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