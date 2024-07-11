عناوين الصحف ليوم الخميس 11 تموز 2024

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الأخبار: عسكر إسرائيل يرفع الصوت: لصفقةٍ الآن

نصر الله: إسرائيل فشلت... وجبهتنا رهن قرار حماس

الرئيس الإيراني د. مسعود بزشكيان: معاً لبناء منطقة قوية ومزدهرة

النهار: "تقاطع" متجدّد بين المعارضة والعونيين على التشاور



الجمهورية: رافضو الأعراف يطرحون أعرافًا جديدة

خلط أوراق او الإستعداد للمجهول؟

الديار: نصرالله يؤيد «حماس» في قراراتها ويوكلها التفاوض باسم «المحور»

بري والاشتراكي نعيا تحرك المعارضة وشرف الدين يدعو لمحاكمة ميقاتي ومولوي



اللواء: جبهة الجنوب تنتظر «هدنة غزَّة»... وعقبات تواجه حراك المعارضة الرئاسي

قلق مصري من العدوان الإسرائيلي على لبنان.. ونصر الله: نقبل ما تقبله «حماس»



البناء: نصرالله: الخيار العسكريّ لجيش الاحتلال سقط والإصرار قد يجلب الخراب الثالث / * من يفشل في رفح منذ شهرين يهدّد باجتياح الجنوب… أي مئة ضعف مساحة رفح / * حماس تفاوض بالنيابة عن كل محور المقاومة ونقبل ما تقبله ونوقف النار بتوقيتها /





l'orient le jour: Pourquoi le Golan devient le terrain de prédilection du Hezbollah



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: واشنطن لاستئناف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل

الأنباء الكويتية: بري متأكد أن الحلّ الرئاسي «في التفاهم».. وأوساط مقرّبة من قيادة الجيش: هذه حقيقة ملف تلامذة الكلية الحربية



الوطن السورية: «الحربي» الروسي دك معاقل «القاعدة» والجيش يؤلمه في «خفض التصعيد» … مصادر لـ«الوطن»: لا يوجد تواصل سوري مع أي حزب سياسي تركي